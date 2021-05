Wessel (24) verkoopt unieke voetbalschoenen: ‘Het ging ineens keihard, mijn Instagram ontplofte’

coronavirus LIVE | Opnieuw minder besmettin­gen, Grapper­haus: écht geen schermen voor EK-wedstrij­den

16:06 Wie geboren is in 1979 of 1980 kan vanaf vandaag een prikafspraak maken bij de GGD. Later deze week volgt de uitnodiging per post. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Premier Mark Rutte heeft vandaag zijn coronavaccinatie ontvangen. Rutte werd geprikt met het Janssen-vaccin. ‘Vaccineren is de weg uit deze crisis’, schrijft hij bij een foto op Twitter. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.