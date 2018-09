Wie Blind zag moet tot de conclusie komen dat hij niet kan verdedigen

Bij Oranje moeten we het onder Ronald Koeman vooral van de tweede helft hebben. Voor rust heb ik me lang zitten vervelen. Maar na de kans van Georginio Wijnaldum en de prima goal van Ryan Babel ging ik er echt voor zitten. Het was jammer dat Olivier Giroud alsnog scoorde, want juist in de tweede helft lieten we wel onze tanden zien.