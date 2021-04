Wie het lief probeert, wordt echt geholpen door andere lezers

Ze raakte - zeer gewenst - al van alles kwijt dankzij de rubriek Lezers helpen lezers, maar Ria van Niekerk uit Berkel en Rodenrijs vond ook iets terug: het contact met een neef van vaderskant. ,,Ik had al een paar advertenties in de rubriek gezet, toen ik een mail van hem kreeg. ‘Volgens mij ben jij er één van ome Jan en tante Riet. Want hun Ria is met Johan van Niekerk getrouwd’.’' Het klopte als een zwerende vinger. Zelf had haar neef ook al een paar advertenties in de bij veel lezers geliefde rubriek geplaatst, maar daar kwam nooit iemand op af. Van Niekerk, woensdag wordt ze 70: ,,Ik zei hem dat ik altijd alles kwijtraak, dus dat hij het wellicht iets liever moet proberen.’’



Sinds 2009 plaatsen lezers hun vraag naar en aanbod van zeer uiteenlopende voorwerpen in de rubriek. Neem de aflevering van zomaar een dag, donderdag 18 maart 2021: Coen Kreugel zoekt een horlogebandje voor een Breil-klokje, Marianne Pragt-Lankhuizen zamelt Douwe Egbertspunten in voor prijzen bij een loterij tijdens een reünie van Indiëgangers. Jan Sonius speurt naar een oud exemplaar van Lloyd register of shipping en wie o wie helpt Djouke Reitsma aan een losse, eenvoudige antenne voor de miditoren van JVC, type CA-D452TR.