Wie is Gerel Palm, de meest gezochte crimineel van Nederland?

Op zijn gemak loopt Gerel Palm in de Flora-gevangenis in Paramaribo naar het toilet. Daar is zijn ticket naar de vrijheid al voor hem klaargelegd. Een kleine minuut later loopt Palm het toilet uit. Hij heeft dan al een bewaarder ontwapend, houdt hem onder schot en loopt naar de uitgang. Buiten de gevangenis is een Toyota Mark X voor hem klaargezet. Palm stapt in, scheurt weg en rijdt daarbij een paar andere auto’s aan. In de gevangenis wordt groot alarm geslagen. Het is 16 maart 2017, en Gerel Palm - een belangrijke pion van Ridouan Taghi, is ontsnapt.