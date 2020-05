Wie zou de Container Cup winnen, een tienkamper? Schippers? Ziyech?

LIVE | Australi­sche in lockdown met 70 spinnen, Indonesië zet overtreder coronare­gels voor schut

11:08 Waar in Nederland een forse boete op het overtreden van de coronamaatregelen staat, bedient de Indonesische provincie Bengkulu zich van middeleeuwse sancties. Wie de regels aan de laars lapt, wordt publiekelijk te schande gemaakt. Foto's van de straf belanden ter afschrikking op sociale media. ‘Voor hun eigen bestwil’, aldus de lokale autoriteiten. Zuid-Korea ziet zich gedwongen 200 scholen te sluiten, na een groot aantal nieuwe besmettingen. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.