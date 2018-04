Wielrennen, ik ken geen sport met zulke dodelijke cijfers

Video Molenaars Kinderdijk strijden tegen drone-terreur

9:39 Molenaars in Kinderdijk worden horendol van de drones die om de haverklap opduiken rondom de molens waar zij wonen. ,,Met Pasen waren er wel zes op één dag. We worden continu bespied.’’ Zij riepen deze week de hulp in van de gemeenteraad in de hoop dat die de toestellen verbiedt.