Winterweer: eerste sneeuw in het zuidwesten, code geel van kracht, gladheid zorgt voor ongelukken

UPDATEOp veel plaatsen zijn de strooiwagens de weg op gegaan vanwege sneeuw en ijzel. De buien trekken via het zuidwesten het land over. Op sommige plekken wordt een winterdek van enkele centimeters voorspeld. De KNMI heeft code geel afgekondigd vanaf acht uur in een deel van het land, automobilisten moeten rekening houden met gladheid.

De sneeuwbuien begonnen halverwege de avond en zorgden voor veel gladheid. Er waren aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk en op de A12 bij Nootdorp. In Ter Aar en Boskoop kwamen auto’s in de sloot terecht. De bestuurders kwamen met de schrik vrij. Ook in het Noord-Hollandse Breezand schoof een auto een sloot in. De toestand van deze bestuurder is onbekend.

De sneeuwbuien trekken via het noorden Nederland uit. Er kan een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter. Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.

Het gaat om de ‘eerste serieuze sneeuw’ van het seizoen. De winterse buien trokken vanaf zaterdagavond acht uur over het land, beginnend in het zuidwesten. ’s Avonds was het code geel in de randstadprovincies, Zeeland en Noord-Brabant, in de nacht ook in de rest van het land.

Vliegtuigpassagiers moeten zondag rekening houden met mogelijke vertraging door sneeuwval, zo waarschuwt Schiphol. Reizigers kunnen via de website of app van de luchtvaartmaatschappijen en het vliegveld controleren of hun vlucht volgens plan gaat.

,,Vanavond krijgen we te maken met een gebied met winterse neerslag als natte sneeuw, sneeuw en mogelijk ook onderkoelde regen, waardoor het kan ijzelen”, meldde weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,Rond middernacht is het zuidwestelijk deel van het land mogelijk deels wit. In de nacht breidt de sneeuw uit over de rest van het land.” Er valt tot maximaal vijf centimeter sneeuw, volgens Woei.

Rijkswaterstaat heeft vandaag al meer dan 500.000 kilo zout gestrooid.

Zondagochtend sneeuwt het alleen nog in oosten en noordoosten. De temperaturen zullen overdag vlot oplopen. In de middag wordt het droog en verdwijnt de gladheid.

(Artikel gaat verder na de sneeuwradar)

Volledig scherm - © DG