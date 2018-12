Winterweer: sneeuw en ijzel, code geel van kracht, gladheid zorgt voor ongelukken

Met de auto de weg op? Tips bij gladheid

1. Houd afstand. Zorg voor extra ruimte vóór je. Dan is er meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen of om te remmen bij een noodstop van een voorganger.

2. Kijk ver voor je uit. Kijk vér voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn. En ook dat gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt.

3. Trek rustig op. Soms is optrekken vanuit stilstand al meteen een uitglijder. Voor je het weet graven de slippende banden zich dieper in de sneeuw en komt de auto helemaal niet meer van zijn plek. Wegrijden in z’n twee kan helpen.

4. Remmen: soms hard. Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga dus niet steeds een ‘pompend’ remmen. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Trap - bij voorkeur tegelijkertijd - hard op de rem en de koppeling. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort.

5. Remmen: soms juist niet. Soms kun je bij gladheid beter helemaal niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Laat het gas op tijd los om vaart te minderen, ruim voor de bocht.

6. Blijf alert, ook mét winterbanden.