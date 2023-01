Witte tijger Rama uit het Overloonse ZooParc overleden

OVERLOON - Witte tijger Rama, die woonde in de Overloonse dierentuin ZooParc, is overleden. Het dier werd 11 jaar oud. De dierentuin noemt het ‘verdrietig nieuws’.

Rama had al langer last van gezondheidsproblemen. Verzorgers van het park merkten volgens ZooParc op dat de tijger de laatste tijd steeds minder eetlust had en niet meer alert reageerde. In overleg met de dierenarts besloot de dierentuin om Rama niet langer te laten lijden.

De witte tijger leefde sinds 2015 samen met Aisa in ZooParc, nu nog de enige witte tijger in het park. Gelukkig is dat niet erg, verzekert de dierentuin: ‘Tijgers zijn namelijk van nature solitaire dieren, wat betekent dat ze graag alleen leven.’

Nieuwe tijger in voorjaar

Deze soort tijgers overleven vanwege de slechte genetica niet in het wild. Vanuit Europees management is daarom een ‘uitsterfbeleid’ ingesteld, wat betekent dat witte tijgers geen jongen meer mogen krijgen. Uiteindelijk zullen de tijgers dus niet meer te zien zijn in Europese dierentuinen.

Toch is er ook nog wat goed nieuws: in het voorjaar wordt er een nieuwe bewoner in Rama's oude verblijf verwacht. Een vrouwelijke Amoertijger uit Zweden zal dan in Overloon arriveren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.