WK-bijlage: woensdag bij AD Sportwereld

Trump op leugentje betrapt: hij noemde Meghan Markle wel degelijk ‘nasty’

0:34 Nog voordat Donald Trump voet op Britse bodem heeft gezet, is het eerste relletje al een feit. In een interview met The Sun blikte de Amerikaanse president vooruit op zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Daarin noemde hij Meghan Markle, de hertogin van Sussex, ‘nasty’ (gemeen). De president ontkende vervolgens dat hij de hertogin zo had genoemd, en gaf de schuld aan de ‘fake news media’.