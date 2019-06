Zanger William Janz over Julio Iglesias en alles over de eikenprocessierups in De Ochtend Show to go

Vanwege de warme eerste maanden van het jaar en het stormachtige, natte weer van de laatste weken is de overlast van de eikenprocessierups vele malen groter dan andere jaren. Bioloog Arnold van Vliet houdt alles nauwlettend in de gaten. Waar komt het beest vandaan en hoe kan het dat de plaag ieder jaar groter is? Verslaggever Peter Boender gaat in Ede mee op pad met de ongediertebestrijding, die met man en macht proberen de eikenprocessierups uit de stad te verdrijven.



William Janz, zanger en deelnemer van Got Talent España, is groot fan Julio Iglesias. De inmiddels 75-jarige Spanjaard is bezig met zijn afscheidstournee door Europa en staat zaterdag in Ahoy. William vertelt alles over zijn idool en zijn deelname aan de Spaanse talentenjacht.



De Ochtend Show to go is elke werkdag vanaf 07.30 uur te zien in onze app en op onze website.



Volg De Ochtend show to go op Instagram, Twitter en Facebook.



Bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show: