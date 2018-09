Zet pingpongtafels in de klas!

Nog een keer dezelfde oproep. Nog een keer dezelfde woorden. Nog een petitie, nog een advies, nog een onderzoek met dezelfde uitkomst, nog een dringend beroep, nog een noodklok die wordt geluid.



We zijn namelijk wereldkampioen.



Wereldkampioen zitten.



Onze koters zitten gemiddeld meer dan tien uur per dag. Achter hun tafeltje op school, in de aula, in de bus, in de auto, op hun scooter, op de bank achter de tv of in een hoekje met hun mobieltje – zitten, zitten, nog meer zitten. Tien uur, dat zijn zestig afleveringen van Brandweerman Sam. Of de gehele Lord Of The Rings-trilogie achter elkaar. Tien uur, dat is met een beetje mazzel zelfs net ­genoeg om de Sporza-voorbeschouwing van de Ronde van Vlaanderen te kijken.



Het is niet nieuw, die tien uur. We weten het allang. Het NOC*NSF lanceerde een oproep en een petitie (tekenen!) gebaseerd op legio onderzoeken, waaruit telkens hetzelfde beeld naar voren komt. Motorische vaardigheden bij kinderen nemen af, migranten en lager opgeleiden sporten nog minder dan de gemiddelde Nederlander, het aantal uur bewegingsonderwijs schiet tekort. Het is niet voor niets dat steeds meer jongeren (en volwassenen) kampen met obesitas en diabetes.