Zidane blijft gewoon normaal doen, zoals Joop Zoetemelk

Familie-uitje in Cadzand eindigt met liefst 12 coronabe­smet­tin­gen

9:12 Een groot deel van een Belgische familie is besmet geraakt met corona na een week vakantie in een vakantiepark in het Zeeuwse Cadzand. Liliane Feys (71) en Hendrik Vandromme (74) uit Rollegem-Kapelle vierden hun vijftigjarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen in de badplaats. Bij terugkomst in België werden liefst twaalf van de vijftien familieleden positief getest op Covid-19. Dat meldt de Belgische krant HLN zondagavond.