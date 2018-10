Ziyech stampt ondanks alle kritiek stug door - tegen de wind in

Bij de hoekvlag zit Franck Ribéry al dagen op zijn knieën in het gras, met stoffer en blik. Hij probeert de gruzels van zijn ego bij elkaar te vegen. Nog steeds weet hij niet wat er is gebeurd. Het ene moment dacht hij Hakim ­ Ziyech te hebben vastgezet in de hoek van het veld, het volgende zaten zijn benen in de knoop en was Ziyech verdwenen.



Wat Ziyech afgelopen dinsdag deed in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern was geen voetballen. Het was toveren, met zijn linkervoet als staf. Lichaamsschijnbewegingen, panna’s, steekballetjes waar je uren naar kunt kijken zonder ze te begrijpen. En alles met een achteloosheid alsof hij op een pleintje met zijn vrienden balde. Die ene pass, vanuit stilstand gegeven, over de breedte van het veld, was nóg mooier omdat hij wegwandelde met de allesverzengende zekerheid dat de bal op de centimeter precies zou landen waar hij dat wilde.



Misschien is het diezelfde achteloosheid, diezelfde zelfverzekerdheid, die hem moeilijk te begrijpen maakt. Het is amper een halfjaar geleden dat hij werd uitgefloten door zijn eigen supporters. Dat hij werd geduwd door capuchontokkies die de spelersbus stonden op te wachten na een verloren wedstrijd. En nog steeds. Roep op ­sociale media iets positiefs over Ziyech en je weet in geen tijd hoe een augurk zich voelt: kopje onder in het zuur. Want zo goed is-ie niet. Van Persies linker is mooier. Vorige week speelde hij nog als een natte krant. En eerst moet hij maar eens kampioen worden. Hij is te arrogant. Te flegmatiek. Te Marokkaans.