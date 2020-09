Zo komt de KNVB nooit van dat spruitjesimago af

Helemaal nieuw is het ook weer niet, maar zelden kwam de kleingeestige bekrompenheid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond zo heerlijk bloot te liggen als deze week.



Dat betrof een verhaal in twee delen.



Ten eerste natuurlijk omdat de KNVB in zijn zoektocht naar een bondscoach uitkwam bij Frank de Boer. Dat is leuk voor Frank, goeie vent, laten we hopen dat het een daverend succes wordt. Maar vooral is het de minst ambitieuze, de minst progressieve en de benauwdste keuze van alle denkbare keuzes.



Kiezen voor De Boer is als uit eten gaan in een sterrenrestaurant, en dan vragen of ze ook tomatensoep en een mixed grill hebben. ,,Mooi, doe dat maar dan’’, zegt Nico-Jan Hoogma. ,,En als toetje graag een vanillevla.’’