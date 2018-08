Ik denk niet dat PSV en Ajax deze week nog het ticket voor de Champions League laten schieten. En dat is prachtig voor het Nederlandse voetbal. Niet alleen omdat er volop geld zal worden overgemaakt naar beide clubs, maar vooral omdat we geconfronteerd gaan worden met zware tegenstanders. En alleen dan kun je echt beter worden. Ik ga Emmen hier geen draai om de oren geven, die club leverde een prima prestatie door te promoveren. Maar de wedstrijd zaterdag in Amsterdam, daar leert niemand iets van bij Ajax.



De mensen vinden het prachtig, maar Matthijs de Ligt, Carel Eiting, Frenkie de Jong en Donny van de Beek worden beter van voetballen onder druk. Niet van een apathisch Emmen. Daarom moest ik ook een beetje lachen om de mensen die AZ en Vitesse gisteren zo slecht vonden. Want juist in die wedstrijd, vooral in de eerste helft, zat van alles om beter te worden. Ik heb Guus Til deze keer in de wedstrijd niet gezien, maar na afloop sprak hij voor de zoveelste keer de juiste woorden. Beide ploegen hadden volgens hem dezelfde intenties, ze gaven elkaar geen tijd en ruimte. En dat was zo. Dan kan het een keer 0-0 worden, maar daar hebben talenten meer aan dan die duels waarin ze geen strobreed in de weg wordt gelegd.



Zoals Heerenveen voor rust tegen Feyenoord speelde, dat was toch lachwekkend? Zelfs keeper Warner Hahn speelde voortdurend vrije Feyenoorders in. Heerenveen zette druk, maar de centrumverdedigers Bulthuis en Høegh deden totaal niet mee met doordekken. Dan ben je dus kansloos. Dan kun je als Feyenoord zeggen dat het heerlijk ging, maar daar was geen kunst aan.