Zonder Bergkamp is Ajax, hoe ironisch, alleen maar meer op Ajax gaan lijken

De Johan Cruijff Arena zinderde van genot woensdagavond, de ene aanvalsgolf volgde op de andere, de gekkigheid kende geen grenzen meer, toen naast me de naam van Dennis Bergkamp viel.



Verhip, waar is Dennis Bergkamp gebleven?



Ja, gewoon lekker thuis natuurlijk, dat begrijp ik ook nog wel, maar waar is Bergkamp in iets breder perspectief? Het is deze week precies een jaar geleden dat Ajax hem ontsloeg, in het kielzog van trainer Marcel Keizer.