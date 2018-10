Zonder Van Persie is er geen reet aan

Ik verwacht een schorsing van twee wedstrijden voor Robin van Persie: een kleine ramp. Zonder de grijsaard stond Feyenoord gedeeld 13de en was Giovanni van Bronckhorst al ontslagen. Zonder hem is er geen reet aan.



Voor één voetballer naar het stadion gaan, dat doen sommige bewonderaars. De individuele prestatie is zelfs belangrijker dan de uitslag van de ploeg waarin die ene voetballer speelt. In de Kuip waren vroeger mensen die, als hun idool Moulijn werd geschopt, riepen: ‘Blijf van mijn Coentje af!’. Nou speelde Coen in goede elftallen, dus Feyenoord won veel. Sommige mensen kwamen niet voor Coen, maar alleen voor Willem van Hanegem. Wat een luxe.



Ik sprak eens iemand die in het seizoen ’83/’84 een seizoenkaart nam voor Feyenoord alleen omdat Johan Cruijff meedeed. Hij wist dat het nooit lang meer kon duren, de loopbaan van Johan, en hij wilde ten volle genieten van wat hij nog te bieden had.