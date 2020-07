Zonder Wim, Barry, Piet, Eddy PG en al die anderen tikt de tijd steeds iets sneller

Aangeboden door Toyota Mooi van binnen én van buiten; de nieuwe Toyota C-HR!

Het nieuwe doel van Toyota is ‘no more boring cars’. Met de introductie van de Toyota C-HR maakt Toyota dit doel meer dan waar. Niet alleen de imposante look is een sensatie maar zeker ook de indrukwekkende technische hoogstandjes waarmee deze krachtpatser is uitgerust. Maak kennis met buitengewone Toyota C-HR!