Zoon Frits Philips zag geen toekomst in elektronicabedrijf door 'communistische dreiging’

‘En toen?' vraagt Schimmelpenninck. Frits Philips: ‘Na een aantal jaren studie dacht ik, ik kan deze weg volgen. Maar voordat ik invloed heb in het bedrijf zijn we vijftien jaar verder. En ik twijfelde of het bedrijf dan nog wel zou bestaan. Het communisme was toen zo in opmars in de wereld; we waren bang dat de Russen Nederland zouden bezetten dus ik vreesde voor onze vrijheid.'