Zorgen om dieseltank bij grote brand in gebouw Brabants touringcarbedrijf

De brand woedt in de garage van het bedrijf Maaskant Reizen. In de garage staan de bussen van de reisorganisatie opgeslagen. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. Ronny van Gaal, medewerker van Maaskant Reizen ontwaarde de brand als eerste.



,,Ik ging even koffie halen en zag toen wolkjes uit de garage komen.” Het is gelukt om drie bussen uit de garage te rijden om te voorkomen dat deze in brand vliegen. Alle zes de aanwezige personeelsleden konden op tijd het pand verlaten. De Meester van Coothstraat (N625), waaraan het pand ligt, is in beide richtingen afgesloten.



Vlakbij het brandende pand staan twee huizen, waarvan een met rieten kap. De brandweer is druk bezig om te voorkomen dat de brand daarnaar overslaat. Toegestroomd publiek wordt voor de veiligheid op grote afstand gehouden. Volgens omstanders zijn er meerdere harde knallen te horen in het brandende gebouw.



Er komt zeer veel rookvrij bij de brand. Deze is in de wijde omgeving goed te zien. De rookwolken waaien richting het dorp. Iedereen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.