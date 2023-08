Oogstdag in Holthone trekt duizenden bezoekers

Oogsten op de manier zoals dat vroeger gebeurde. Met de zeis en later machinaal. Opbinden van de schoven door mensen in klederdracht en het land bewerken met de ploeg. Dat en nog veel meer was er zaterdag te zien op de oogstdag in Holthone. Zeker 4000 bezoekers kwamen af op wat de organisatie ‘een beleeffestijn’ noemt.