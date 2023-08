Coffeeshop in Dedems­vaart mag het dorp niet uit, en dat zorgt voor onbegrip: ‘Niet logisch’

Verhuisplannen zijn er niet concreet. Toch wil Plaatselijk Belang Dedemsvaart het met Hardenberg over coffeeshop Far Out in het dorp hebben, nu het centrum op de schop gaat. Want het enige verkooppunt van softdrugs wordt alléén hier, en niet in een andere plaats in de gemeente gedoogd. Hoe zit dat? ,,Het klinkt als een kromme regel.”