Kans op overwegend bewolkt in Hoogeveen vanochtend

Vorig jaar al voorspeld in geheime brief, weer stapt wethouder in Hardenberg op: ‘Alleen maar verliezers’

De lokale partij OpKoers.nu verslijt in Hardenberg sneller wethouders dan Max Verstappen zijn racebanden. Daar waarschuwde raadslid Piet-Cees van der Wel vorig jaar al voor in een geheime brief. Het leidde tot gelazer, maar de onervaren Linda Verschuur werd gewoon wethouder. Nu pakt ook zij tussentijds haar biezen. Is het tijd dat de partij een toontje lager gaat zingen in de oppositie?