Nieuwe cijfers: 5 procent kinderen in Hoogeveen woont in bijstandsgezin

Tandarts en messcherpe slager strijden om titel Maestro Ommen; geheim wapen valt de laatste zwaar

Een vrolijke avond, de eerste lokale Maestro-aflevering in theater Carrousel in Ommen. Dat Harold Veltmaat uiteindelijk het orkest van muziekvereniging Soli Deo Gloria als beste dirigeert, is bijna ondergeschikt aan de collectieve pret. Al blijkt het ‘geheime wapen’ dat de keurslager in de strijd werpt eerder een loden last.