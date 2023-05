NL-Alert vanwege brand in asielzoekerscentrum Hoogeveen

met video Duizenden mensen genieten van vrijheids­eve­ne­ment in Rouveen: ‘Avond van hoop en verbinding’

Muziek, vliegtuigen, militaire voertuigen, filmfragmenten en massale samenzang: het komt allemaal aan bod op het Kerkplein in Rouveen. Na een middag met regen en dreigend onweer is het ’s avonds perfect weer. Het publiek stroomt massaal toe: tot aan het tankstation staan duizenden mensen, die deze gedenkwaardige avond niet willen missen. ,,Een prachtige avond van hoop en verbinding’’, vindt burgemeester Jan ten Kate, ,,waarin we de slachtoffers van de oorlog herdenken én de vrijheid vieren.’’