Regenbuien, maar soms ook zon in Hoogeveen vandaag

Ada’s Hoeve heeft bijzondere plek in Nederland­se scouting­his­to­rie: ‘Padvinde­rij heeft van Ommen toeristi­sche trekpleis­ter gemaakt’

Met zijn gezin streek hij vijf jaar geleden neer in de bossen van Ommen. Als beheerder van de Gilwell Ada’s Hoeve, een van de twee bewoonde buitencentra van Scouting Nederland, is Ronald Zijlstra verantwoordelijk voor de 170 jaar oude boerderij en bekommert hij zich over het cultureel erfgoed. Over honderd jaar historie, een jubileumboek en de toekomst van de scouting.