Stadskanaal 1 verliest van HZVV

ProRail sluit overgang bij landgoed Vilsteren, maar bedenkt voor wandelaars oplossing

ProRail wil een hoge loopbrug van hout bouwen over het spoor bij Vilsteren. De spoorbeheerder komt daarmee de wandelaars op het landgoed Vilsteren tegemoet. Want de onbewaakte overgang over het spoor gaat op termijn dicht.