De Pitstop Veel is veranderd in Theehuis De Lemeler­berg, maar het recept van de appeltaart blijft overeind

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag: Theehuis De Lemelerberg. ,,Het was een behoorlijke uitdaging om dit weer in goede staat te krijgen.’’