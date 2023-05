Twee autobranden in Hoogeveen, politie vermoedt verband

Michael ziet een auto bij Ommen in brand staan en aarzelt geen moment: ‘Brandweer stak een duimpje op’

Een personenauto is vanmorgen in brand gevlogen op de rotonde N340 / Varsenerdijk in Ommen. Een medewerker met een veegwagen van Veluwenkamp was er toevallig aan het werk, en wist de brand deels te blussen met hogedrukspuit.