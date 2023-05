Vandaag helder weer in Hoogeveen

Zoveelste incident bij azc Hardenberg: bewoner aangehou­den na grote vechtpar­tij

Tientallen mensen waren maandagavond betrokken bij een vechtpartij bij het asielzoekerscentrum in Heemserveen. De politie hield één mannelijke bewoner aan, die nog in hechtenis zit. Niemand raakte ernstig gewond. Het is de zoveelste in een reeks geweldsincidenten op de locatie. ,,Door een tekort aan opvangplekken zien we meer spanning en stress.”