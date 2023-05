Auto gaat in vlammen op in Hoorn, politie doet onderzoek

Eenvoudige avond voor AZ tegen RKC, Meerdink vliegt nog naar Zwitser­land voor finale Youth League

Drie dagen na de glorieuze overwinning op Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League heeft AZ ook in de eredivisie gewonne. RKC Waalwijk werd in Alkmaar zonder veel problemen verslagen: 3-0. Wel zag het met Jens Odgaard en Mexx Meerdink weer twee spelers geblesseerd uitvallen.