Be Quick 1887 boekt overtuigende zege op Hollandia

In de 4e Divisie-wedstrijd van zaterdag tussen Be Quick 1887 en Hollandia, is Be Quick 1887 al in de eerste helft op voorsprong gekomen. In de tweede helft blijft het team goed presteren. De 0-2-voorsprong in de rust wordt uiteindelijk afgesloten met een 1-4 overwinning.