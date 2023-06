Bewolkte dag in Hoorn

Keti Koti niet langer alleen een feest voor grote steden: ‘Steeds meer activitei­ten in de regio’

Keti Koti is niet langer alleen een feest voor de grote steden in de Randstad. ,,Vroeger bleven activiteiten vaak beperkt tot Amsterdam, maar nu zie je ze steeds meer in de provincies terugkomen”, zegt Angelique Drenth van jongerencentrum Studio 5 van Maatvast Haarlemmermeer, de organisator van het eerste Festival Keti Koti in Haarlemmermeer.