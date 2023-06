Hollandia leed een 0-1 nederlaag thuis tegen RKAVV

indebuurt.nl Attentie, GVB stopt kaartver­koop door chauffeurs in bus en tram (maar dit kan nog wel)

Reis jij weleens met het openbaar vervoer in Amsterdam? Dan is het handig om te weten dat je vanaf vandaag geen kaartjes meer kunt kopen bij chauffeurs van bussen en trams. Conducteurs in de trams blijven wel vervoersbewijzen verkopen.