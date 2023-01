Man (31) zwaar mishandeld door tweetal in woning Hoorn, daders op de vlucht

Taakstraf­fen voor verwoesten­de vuurwerk­bom in fietstun­nel Wognum

Drie twintigers hebben van de rechtbank Noord-Holland een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen voor het laten ontploffen van een enorme vuurwerkbom in een fietstunnel in Wognum op oudejaarsavond 2020. Een vierde man is vrijgesproken. De bom was gefabriceerd uit zwaar illegaal vuurwerk en een aantal jerrycans met tientallen liters benzine.

17 januari