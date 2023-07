Stralend zonnig weer in Hoorn vandaag

indebuurt.nl Smullen! Hier in Amsterdam scoor je gratis fruit en noten

Boodschappen duur? Reken maar! Maar gelukkig kun je in Amsterdam ook gratis fruit en noten scoren. Er groeien namelijk heel wat noten en vruchten gewoon in het wild, zoals vlierbessen, tamme kastanjes, bramen en hazelnoten. Ga dus zelf lekker plukken! Hier in Amsterdam kan dat.