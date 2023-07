Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

Onderzoek: Hoorn had zeer belangrijk aandeel in slavernij­ver­le­den

Hoorn had een zeer belangrijk aandeel in het slavernijverleden. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport naar het koloniale- en slavernijverleden van Hoorn dat de gemeente heeft laten uitvoeren. ,,Als een van de weinige steden die vertegenwoordigd waren in de VOC en de WIC, was Hoorn sterk bij het Nederlandse systeem van slavernij betrokken”, aldus de onderzoekers.