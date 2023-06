Fietser overleden door ongeval in Grubbenvorst

MET VIDEO Bloedhete De Vaart in Boxmeer staat weer op de kaart: ‘Water en Dextro, anders vallen ze allemaal om!’

Het was zondag weer een Vaart zoals jaren geleden. Zo’n 250 deelnemers, vooral veel kleuters en andere schoolkinderen, liepen mee in de processie door de straten van Boxmeer, gekleed in lichte gewaden (meisjes) en uniformen (jongens).