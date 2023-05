Hegelsom 1 en Blerick 1 eindigen op gelijke hoogte

Zeilber­gers in actie tegen mogelijke komst azc: ‘We voelen ons overvallen’

DEURNE-ZEILBERG – Verontruste inwoners van Deurne-Zeilberg hebben zich verenigd in een actiecomité om medestanders te vinden in hun strijd tegen de mogelijke komst van een azc in hun dorp. Wie tegen is, kan een digitale oproep ondertekenen. Dat is sinds maandagmiddag al 350 keer gebeurd.