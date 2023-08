Huizenprijzen in Horst aan de Maas stegen afgelopen dertig jaar sneller dan gemiddeld in provincie Limburg

Column Dwarskijker ‘Heb je wat te zeggen over dat fraaie uitzicht of toch niet?’

Van wie is eigenlijk het uitzicht? Die vraag kwam bij me op toen ik dat verhaal las over die man in Vierlingsbeek die een akker bij zijn huis teruggaf aan de natuur. Hij transformeerde de lap landbouwgrond tot een natuurtuin.