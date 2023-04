Meer woningen gebouwd in Horst aan de Maas

Nuenen maakt reuzen­sprong op ranglijst na zege op RKZVC

Nuenen heeft zaterdagavond voor in ieder geval een dag een reuzensprong op de ranglijst gemaakt. De ploeg van trainer Ruud van der Rijt won met 2-0 van hekkensluiter RKZVC en klimt in de vierde divisie van de tiende naar de vijfde plek. Matt Bolhuis was met twee treffers de grote man bij Nuenen.