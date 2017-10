Buitenbad zwembad De Wetering in Houten kan weer open

De SGP in Houten heeft de laatste tijd samen met de oppositiepartijen gestreden om het buitenbad weer open te krijgen. Het bad werd enkele jaren geleden gesloten vanwege bezuinigingen. Houtenaren José de Kruif en Arinka Linders begonnen vervolgens een handtekeningenactie en haalden ruim 1100 handtekeningen op.

De exploitatie van het zwembad is dit jaar opnieuw aanbesteed. Tijdens deze aanbestedingsprocedure is gebleken dat er ruimte is voor het heropenen van het buitenbad.