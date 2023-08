Aantal airco-advertenties op Marktplaats in Houten keldert in juli

Nummer zangeres Amina ging viral, wat staat haar nu te wachten? ‘Sta in voorpro­gram­ma van Meau en Maan’

Van de ene rollercoaster belandt de Bunnikse singer-songwriter Amina Sahli (22) in de andere. In maart ging haar nummer Gebruiksaanwijzing nog viral. Nu staat ze in voorprogramma’s van Nederlandse topacts en is er interesse van steeds meer radiostations. Hoe gaat het met haar?