Bode Richard (63) kiest na dertig jaar gemeente voor een switch: hij gaat zorgen voor mensen met dementie

P. ronselde tiener en is brein achter Rolex-over­val in Amersfoort, aldus OM: ‘Kleed je om, is heet hier’

Een schuld van drieduizend euro en daarom moet een 14-jarige een overval plegen in Amersfoort. Want wie drugs weggooit die bedoeld is voor verkoop, moet terugbetalen. Daarom regelt P. (23) een masterplan om een optiek te overvallen, waarvan de eigenaar in het bezit is van een Rolex-horloge.