Hogere accijns op sigaretten treft meer dan vierduizend inwoners Houten

column Jerry: ‘In Utrecht zijn daders, ook al zijn ze ronduit crimineel, altijd eerst zorgbehoe­ven­de slachtof­fers’

Ferme taal van de Utrechtse burgemeester Dijksma: de kansloze asielzoekers (‘veiligelanders’) die amok maken op de kop van Lombok ‘horen hier niet, hebben geen rechten en willen geen zorg. Wat ze wel willen, is zeer ernstig en mogen we niet tolereren. Voor sommige mensen is geen plek in Utrecht’.