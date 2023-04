Houten wil groeien met 4800 woningen, maar boven alles een dorp blijven en zó gaan ze dat doen

Stephane (38) is spastisch, maar gaat als verdediger voor niemand aan de kant: 'Volle bak ertegenaan’

Stephane is aan de linkerzijde van zijn lichaam spastisch. Dus nee, een tweebenige speler kan hij niet zijn. Een goede trap met het linkerbeen zit er niet in. Maar die handicap heeft hem er niet van weerhouden misschien wel de meest betrouwbare centrale verdediger te worden die het G-voetbal van zijn club Delta Sports in Houten heeft gekend. In alle 25 jaren van zijn bestaan.