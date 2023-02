Houten wil meer Oekraïners opvangen en zoekt daarvoor een vierde locatie

Groep jongens misdraagt zich in centrum Utrecht: plantenbak­ken vernielen en spugen op politieau­to

Een groep baldadige jongens heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag misdragen in de Utrechtse binnenstad. Ze schopten tegen vuilniszakken en plantenbakken. Uiteindelijk spuugde een van de jongens later op de avond ook nog een ‘dikke roggel’ op een politieauto. De jongen is daarop aangehouden.

13:24