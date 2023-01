Jongeren in Houten willen jeugdsoos niet kwijt: ‘Hier kun je ontdekken wie je wilt zijn’

DE KWESTIE Gezellig­heid op straat tot in de kleine uurtjes, of loopt de uitgaans­her­rie de spuigaten uit? Wat vind jij?

In de Utrechtse binnenstad neemt de geluidsoverlast steeds ernstiger vormen aan. Het vormt zelfs een bedreiging voor de gezondheid. Dat stelt althans de Stichting Binnenstad 030, die vindt dat het zo niet langer kan. Wat vind jij? Loopt de herrie in de binnenstad inderdaad de spuigaten uit en moet er wat gebeuren? Of valt het allemaal wel mee en hoort een beetje lawaai nu eenmaal bij wonen in de binnenstad?

