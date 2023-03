Op podium van dit theater bloeien kwetsbare ouderen op: ‘Alleen aandacht voor wat iemand nog wel kan’

OV-sta­king dinsdag­avond al ingegaan: reizigers compleet verrast en stranden op Utrecht CS

Veel reizigers op Utrecht Centraal zijn compleet verrast dat de landelijke OV-staking al dinsdagavond inging. Het was aangekondigd, maar desondanks moesten reizigers voor plan B (vriend bellen), plan C (lopen), of plan D kiezen (een OV-fiets pakken).